Damien Rice, "il poeta con la chitarra" protagonista di Etna in Scena

Zafferana Etnea (Catania) - Etna in Scena “spiega le vele” della grande musica internazionale: il noto cantautore irlandese Damien Rice (definito “il poeta con la chitarra” da The Guardian) sceglie Zafferana per una delle tre date italiane che lo vedrà approdare in Sicilia (dopo Caserta e Ostia Antica) domenica 15 luglio 2018 (ore 21.30 Anfiteatro comunale “Falcone Borsellino”).

“Questo tour – viaggiando di concerto in concerto su un’antica barca a vela in legno – è come un sogno che è stato tenuto sotto un polveroso coperchio per più di 10 anni. Tutto questo ipnotico e affascinante moto di vele, corde e onde mi fanno sentire come trasportato dagli elementi sulla schiena di una creatura marina gigante e mitologica. E’ un posto in cui mi sento profondamente vulnerabile, e al tempo stesso immensamente libero.”