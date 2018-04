Culoe de Song, guest star al Beat Boutique

Catania - Sabato 14 aprile, al MA, il club di via Vela da 13 anni palcoscenico privilegiato per la musica e per la variegate arti dell’intrattenimento, il sesto ed ultimo appuntamento di stagione di Beat Boutique, progetto giunto al secondo anno, basato sulla musica elettronica da club. Il format si propone di offrire ritmi e sonorità mai scontate con incursioni nei generi classici, miscele melodiche, nette escursioni nella musica psichedelica, ibridazioni matematiche e frequenti incroci con la contemporary folk music o folk revival music. I dettagli sono la naturale evoluzione musicale che rendono attuali i ritmi nei migliori club mondiali più underground. Nel corso dei mesi, Beat Boutique ha ospitato artisti dj’s internazionali in linea con l’espressione progettuale di Beat Boutique.



La serata comincia alle 22 con il dj set in cortile di Marco Chiavaro e Simone Giuffrida. Poi spazio alla musica nella Main Room con il resident dj Francesco Samperi, e le selezioni della guest star, il dj sudafricano Culoe de Song.

Il dj sudafricano Culoe de Song, all’anagrafe Culolethu Zulu, è nato nell’area settentrionale della costa orientale del Sudafrica ed ha sempre vissuto la passione per la musica, al massimo delle sue possibilità. Ciò ha determinato la sua carriera di dj e producer di puro talento riconosciuto in tutto il mondo. I suoi esordi, vedono Culoe produrre nel 2007, un brano in collaborazione con Black Coffee, "100 Zulu Warriors" che l’artista considera molto in importante per la sua carriera permettendogli di entrare nel gota del panorama musicale Sud Africano.



Nell'anno 2008, ha prodotto una serie di progetti che gli sono valsi riconoscimenti internazionali tali da farlo esibire al fianco di artisti internazionali del calibro di Rocco, Manoo, Black Coffee, Vinny Da Vinci, Dj Christos. Successivamente entra a far parte dell’Etichetta discografica “Soulistic Music”, fondata da Black Coffee che gli permette di realizzare pubblicare traccie come: "Dwellers of the Jungle", "Inspiration", "100 Zulu Warriors (Remix)" e varie compilation per il mercato.

Da artista della Redbull Accademy, Culoe De Song ha frequentato l'Accademia a Barcellona, in Spagna nel 2008, periodo nel quale è stato resident in club come Macarena e Fellini a Barcellona. Nel 2009, Culoe De Song si affaccia nel mercato europeo firmando con l’etichetta tedesca Innervisions, famiglia fondata da artisti eccelsi come Dixon, Ame, Henrik Schwarz pubblicando brani come "The Bright Forest", "Super Afro" e "African Subway". Culoe De Song è spesso protagonista di festivals internazionli tra i quali il Sonar di Barcellona e di altre città europee e mondiali.