Lorenzo Fragola presenta il suo "Bengala" ad Etnapolis

Belpasso (Catania) - Il “Bengala” di Lorenzo Fragola si vedrà anche da Etnapolis. L’appuntamento con il cantante catanese è per domenica 29 aprile alle ore 17.30 nella “Città del Tempo Ritrovato”. L’instore tour per presentare il nuovo album, in collaborazione con Media World, verrà condotto da Salvo La Rosa. Una grande festa per riabbracciare il vincitore dell’ottava edizione di X Factor. Bengala è un concept album che fonde elementi appartenenti a mondi musicali diversi, dall’elettronica al “suonato”, realtà esplorate lungo il percorso affrontato in questi anni da Fragola.

La tracklist è la giusta scansione di questo viaggio: si apre con il singolo “Battaglia Navale”, perfetto esempio della partenza della sua esplorazione, e si chiude con la title track “Bengala”, che indica la posizione temporanea in cui è arrivato oggi. Nel mezzo si trovano brani che rispecchiano ognuno un momento distinto del viaggio di Lorenzo: “Lontanissimo”, una ballad in cui esplode la rassegnazione della fine di una relazione; “Vediamo Che Succede”, che prende spunto dalla chiamata di un call center capitata in una giornata romana “particolare”; “Echo”, l’unico brano in inglese di Bengala. In “Miami Beach” le sonorità latine fanno da sottofondo all’idea di scappare in un posto caldo e lontano, mentre i rapporti a distanza diventano ricordi in “Amsterdam”. Il senso di attesa che pervade nel quotidiano, invece, è al centro di “Imbranati”. Registrato tra Amsterdam, Catania, Roma, Milano e Como, Bengala è lo specchio di Lorenzo Fragola oggi, che dell’album ha curato ogni singolo aspetto. Una “sfida” raccolta in pieno che l’ha portato a compiere scelte importanti come, per la prima volta, il coordinamento generale dell’intero progetto, dalla scrittura di ogni brano alla scelta di ogni aspetto sonoro, fino alla finalizzazione del lavoro, calandosi anche nelle vesti di produttore.