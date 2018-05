Gli anni 90 tornano al Ma con Danny Losito e Daniele Tignino

Catania - Ancora Anni 90 per il week end del MA di Catania, il club di via Vela, da 13 anni palcoscenico privilegiato della musica e dell’intrattenimento. Venerdì 4 maggio, all’interno del format Fun or Nothing, sarà ancora una volta I love 90, celebrazione della scena house pop italiana che scalò le classifiche dell’epoca, ospiti Danny Losito dei Double Dee e Daniele Tignino dei Ti.Pi.Cal. La serata vivrà anche dei dj set di Fun or Nothing, che questa settimana si affida alla coppia in rosa formata dai resident dj’s Mariagrazia Vinciguerra e Frea Gerbo affiancata da Ugo Macaluso. Dalle 23 in Birreria partono le selezioni di Fabrizio Serio e Antonio Oliva.



Danny Losito from Double Dee. I Double Dee erano nati nel 1990 da un'idea di Danny Losito e Davide Domenella. In quell’anno pubblicarono il loro primo album “Double Dee” da cui fu estratto il singolo “Found Love” che diede loro il successo. Tra il 1991 e il 1994 seguono cinque singoli “Don't You Feel”, “The More I Get The More I Want”, “People Get Up”, “Hey You”, “Body Music”, “Come Into My Life”, “Love Nobody” e “I'm In Love”. Nel 2000 viene pubblicato il singolo “You”, a cui seguono “Can You Feel It”, “You” e “Shining”. Nel 2010 pubblicano insieme a Luca Guerrieri il singolo “Why Don't You Feel”. A marzo Losito è uscito con un brano nuovo “Dèjavù”. Nel 2004 Losito ha partecipato al Festival di Sanremo insieme alle Las Ketchup con il brano “Single”. Nel 2005 ha partecipato alla seconda edizione reality show “Music Farm”, condotto da Simona Ventura. Nel 2013 partecipa al programma The Voice of Italy su Rai 2, nella squadra di Piero Pelù.



Daniele Tignino from Ti.Pi.Cal. I siciliani Ti.Pi.Ca. prendevano il nome dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, i deejay Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea. I Ti.Pi.Cal. ottennero la notorietà nel 1995 grazie al singolo “The Colour Inside” che arrivò alla vetta dei singoli più venduti in Italia. A partire dal 1997 si aggiunse al gruppo la cantante Kimara Lawson. Nel 1999 il gruppo si sciolse e i membri seguirono ognuno progetti personali, salvo poi riunirsi nel 2001 col cantante Josh Colow per “Is This The Love” e nel 2006 per la pubblicazione del singolo “What I Like”. Nel 2011 tornano nuovamente insieme e producono, in collaborazione con Josh Colow, il singolo “Stars”, che anticipa l'uscita dell'album omonimo.