La festa degli artisti di strada: a Viagrande torna il Bò Buskers festival

Viagrande (Catania) - Torna il Bò Buskers Festival, festival di teatro di strada e circo contemporaneo, evento che come ogni anno mira alla divulgazione e alla diffusione dell'arte circense e di strada nazionale e internazionale.

L’appuntamento è per sabato e domenica a Villa Di Bella - Terra di Bò (Via Garibaldi 298, Viagrande), immersa nel verde del suggestivo paesaggio etneo e trasformata per l’occasione in un meraviglioso villaggio delle arti circensi.

Anche per questa edizione l'intento è quello di riunire artisti siciliani per mostrare come la Sicilia sia vivaio di eccellenze nel panorama delle arti circensi.

Le discipline presenti al Festival sono prevalentemente quelle tipiche della tradizione circense; tuttavia viene riservata particolare attenzione alle discipline più innovative e sperimentali che oggi incuriosiscono e avvicinano sempre più giovani al mondo del circo contemporaneo. Giocolieri, acrobati, danza aerea, clownerìe, spettacoli di fuoco e tanto altro ancora.

Il cast artistico è ricco e variegato: dal mimo cileno Huenchulaf, al palo cinese del sudamericano Mistral, passando per il poliedrico Circo Pitanga (Australia/Israele), duo acrobatico che spazia dalla danza aerea al mano a mano. Dalla Sicilia, Peppino Marabita, gli Sbadaclown e i Batarnù, insieme al Ludum Science center, che proporrà un istruttivo e divertente spettacolo a tema scientifico per i più piccoli. Lucie Vendlova porterà al pubblico la magia del fuoco tutta al femminile. Spazio anche alla danza contemporanea e alla sperimentazione con il collettivo Identità Contemporanee. Tutti i giorni dalle 17 spettacoli e laboratori per bambini, dai laboratori manipolativi di pittura e pasta di sale a quelli creativi sulla carta e gli origami. Dalle ore 18:30 numerosi spettacoli in contemporanea nei diversi spazi della villa.

Foto di Luca Guarneri