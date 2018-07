Al Qubba festa in musica nel ricordo di Lucio Dalla

Catania - La grande musica passa sempre dal QubBa[r], il club estivo del Ma Musica Arte di Catania. E sabato 14 luglio lo fa rendendo omaggio ad un gigante della musica italiana che tutti ancora sentono presente a sei anni dalla sua scomparsa: Lucio Dalla. A modo mio omaggiando Lucio Dalla è un album dei ricordi che si apre. A modo mio è una festa tra amici che, tra aneddoti e canzoni, racconteranno in musica chi era e perché manca tanto il grande Lucio. Come se lui fosse lì, al centro del palco, col sassofono al collo, a dirigere l’orchestra. Una festa evento, perché a salire sul palco sono grandi nomi della musica italiana, esponenti eccellenti della musica pop e del nuovo cantautorato made in Italy.



A capitanare la kermesse musicale ci saranno i Dalla Trinakria, band siciliana che da anni ha scelto di portare sui palcoscenici l’infinito canzoniere di Dalla. La band nasce dall'incontro artistico di Gionata Colaprisca (batterista etneo, per anni in tour con Lucio Dalla) e dei Romano Bros., affermato duo musicale di Piazza Armerina formato dai fratelli Angelo (voce e piano) e Marco Romano (percussioni). Dopo un anno dalla scomparsa del grande cantautore bolognese era sempre più forte la necessità di omaggiarlo e così Gionata, conquistato dalla timbrica vocale e dal pianoforte di Angelo e dalla peculiarità delle percussioni e dalle armonizzazioni vocali di Marco, ha creato assieme a loro la band tributo. Al trio si sono aggiunti altri amici e colleghi musicisti siciliani: il bassista Salvo Pagnotta, il chitarrista Orazio Fontes ed il tastierista Giuseppe Furnari.

Per la grande festa omaggio del Qubba, i Dalla Trinakria saranno affiancati da numerosi e importanti amici musicisti come Colapesce, Dente, Lello Analfino, Luca Madonia, Samuel Pietrasanta e Veivecura. Gionata Colaprisca, una vita vissuta in tour con Lucio Dalla, aprirà il file dei rircordi. Il resto lo farà la musica. La serata proseguirà con i djset di Paolo Mei e Antonio Oliva.