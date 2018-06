Poncho, il cane capace di salvare la vita con un massaggio cardiopolmonare

E' straordinario quello che è stato insegnato a Poncho, un cane capace di praticare una manovra rianimatrice cardiopolmonare. Poncho ha dato prova della sua bravura nel corso di una simulazione in un campo di addestramento per cani poliziotto a Madrid (l'animale in questione fa parte della dotazione della Polizia Municipale della città spagnola). Un agente finge di sentirsi male e una volta disteso a terra, viene "rianimato" dal cane addestrato a quella manovra che pratica con le sue zampette. Davvero straordinario.

"Heroica" actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en "salvar la vida" del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) 22 giugno 2018