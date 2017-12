La figlia di Bruce Willis e Demi Moore in bikini sulla neve: «Dedicato a tutti quelli che mi dicevano "brutta"»

Mentre tanti vip postano sui loro profili social foto di famiglia davanti ad alberi di Natale meravigliosamente addobbati, a camini accesi e caldi tappeti e comodi divani, le tre figlie nate dall'unione tra gli attori Bruce Willis e Demi Moore (sposati dal 1987 al 2000), hanno deciso di postare delle foto mentre fanno un bagno in bikini nelle acque di un fiume gelato con le sponde ricoperte di neve.

Rumer, 29 anni, Scout, 26 e Tallulah, 23 anni hanno postato diverse foto del bagno da "brividi" nel fiume. Ma in una di queste, la più piccola delle sorelle, Tallulah, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli hater che ha incontrato nella sua vita. Sotto una foto in bikini rosso, ha scritto: "Dedicato a tutti quelli che, quando avevo 13 anni, mi dicevano che ero brutta".

La ragazza da piccola ha sofferto di dismorfofobia, un disturbo causato da un'eccessiva preoccupazione del proprio corpo. E per il quale da piccola è stata spesso presa in giro. Ma dopo una brutta esperienza di droga e alcol, per cui è finita giovanissima in riabilitazione, oggi è uscita dal suo periodo buio ed è diventata una artista e una modella.

E ora sui social non ha solo hater, ma anche tanti sostenitori che la incoraggiano: «Non sei mai stata brutta», scrivono alcuni utenti. E un altro aggiunge: «Non ti preoccupare di quello che dicono le altre persone. Non penso che la gente possa insegnarti cosa sia la bellezza».