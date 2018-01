Ambra Angiolini, una felpa un po' comoda e scatta il sospetto bebè in arrivo

TORINO - La coppia Allegri-Angiolini continua a far parlare di sè. E gli occhi del gossip sempre più spesso puntati sull'attrice, ex di Francesco Regna, e sull'allenatore della Juve, hanno fatto circolare un'indiscrezione riguardo una presunta gravidanza. E' bastato che il settimanale "Diva e donna" pubblicasse una foto di lei con una felpa un po'comoda, per far scattare il sospetto. Ambra aspetta un figlio da Massimiliano Allegri? Per l'attrice, ed ex pupilla di Gianni Boncompagni che la lanciò a Non è la Rai, sarebbe il terzo dopo i due, Jolanda e Leonardo, avuti da Renga. Ma fonti vicine all’entourage del tecnico bianconero hanno smentito categoricamente l’indiscrezione circolata sul web e pubblicata anche da quotidiani on line.

Proprio in questi giorni l'attrice ha postato una foto che la ritrae giovane mamma insieme alla figlia Jolanda, oggi 14enne, ancora piccola. Forse per un fratellino, i due figli della bella e brava Ambra, devono ancora aspettare.