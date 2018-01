Romina posta selfie con Al Bano: Loredana sbatte la porta e se ne va

ROMA - «Loredana Lecciso, offesa e irremovibile, ha lasciato Al Bano. Il 12 dicembre la goccia che ha fatto traboccare il vaso». Lo scrive il settimanale "Oggi" che pubblica una minuziosa ricostruzione della crisi e della rottura tra Al Bano e la showgirl, che ha deciso di lasciare il cantante con cui vive da 18 anni e a cui ha dato due figli.



Il 12 dicembre, secondo il settimanale, da Amburgo (dove Al Bano e Romina Power si trovavano per un concerto) Romina posta foto di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore.

In quei giorni Loredana è tra Milano e Pavia, dove vive suo fratello, e decide di restarci. Poi l’escalation, con il Natale e il Capodanno da separati, e le mancate risposte chiare di Al Bano: mentre un paio di mesi fa aveva dichiarato "Amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia", oggi preferisce tagliare corto: «Non voglio entrare in questa bolgia". La Lecciso invece ha per contro postato una foto che ritrae Al Bano con i due figli avuti proprio da lei, accompagnandola con la frase: “Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano" (Antoine de Saint-Exupéry).



Stando a Oggi, la decisione della Lecciso è anche a difesa dei figli Jasmine e Bido: hanno 16 e 15 anni, frequentano i social, guardano la tv e leggono i giornali. Traducendo: subiscono questi exploit, i messaggi trasversali, le foto postate solo per provocare nervi e rancori.