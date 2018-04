"Ragazziiii"...al Grande Fratello torna Barbara D'Urso e svela 7 concorrenti

ROMA - Barbara D’Urso 15 anni dopo, lei all’epoca attrice, reduce dal successo di fiction tv come Orgoglio e La dottoressa Giò venne chiamata da Pier Silvio Berlusconi che le propose la conduzione del Grande Fratello. Edizione che segnò il passaggio di testimone all’epoca con Daria Bignardi. Barbara, che all’epoca era una scommessa della rete e oggi ne è volto simbolo. Da domani, ogni martedì in prima serata su Canale 5, D’Urso torna al timone della trasmissione cult, nella versione tradizionale, che ha segnato un’epoca e che ha condotto per tre edizioni (cosa mai accaduta prima, nel 2004 vinse addirittura contro il Festival di Sanremo). La prossima settimana, però, il GF cederà il passo alla semifinale di Champions League tra Liverpool e Roma, spostandosi in un’altra collocazione da definire. In verità Barbara D’Urso ha sciolto la riserva solo da poche settimane, in tempo per scegliere buona parte dei concorrenti, dal momento che li ospiterà nei suoi programmi pomeridiani.



Tra i concorrenti Simone Coccia Colaiuta, noto per essere il fidanzato della senatrice del Pd Stefania Pezzopane; la nuora di Gino Bramieri, Lucia Bramieri Merisio, al centro di una disputa sull'eredità del comico; tre «superboni» come li ha ribattezzati la conduttrice, ma con una laurea in tasca; una commessa di Cinecittà, che guardava la casa del Grande Fratello dal balcone di casa sua, a uno sputo dagli studi, fin da piccola, e il "Tarzan" rubacuori di Viterbo che sostiene di provenire da una famiglia agiata ("per intenderci, mio padre quando ero piccolo la mattina faceva colazione con lo champagne"). Sono 7 dei concorrenti del "Grande Fratello" (altri 7 verranno svelati nella diretta d’esordio). In totale saranno poi 17 i concorrenti che si contenderanno il montepremi finale di 100 mila euro da domani per otto martedì in prima serata sull'ammiraglia Mediaset, nella quindicesima edizione del reality.



Il «corteggiamento», racconta Barbara D’Urso, vestita con tubino nero con ricamata la scritta in strass Ragazzi! (va detto la ragazza napoletana del '58 sfoggia una siluette strepitosa, con tanto di gambe e braccia palestrate da fare invidia a molte trentenni), «è iniziato a settembre ma io avevo declinato l'invito. Ho due programmi come 'Pomeriggio Cinquè e 'Domenica Livè che vanno benissimo e che non ho alcuna intenzione di trascurare e stavo lavorando al progetto di una nuova prima serata, che ho dovuto rimandare. In più i risultati ottenuti all’inizio del 2000 sono irripetibili: è un’era televisiva fa. Quindi all’inizio ho pensato: 'Chi me lo fa fare?'. Ma il corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi è proseguito a lungo. Finché Giorgio Restelli (il direttore delle Risorse Artistiche Mediaset, ndr.), poco più di venti giorni fa, mi ha dato la spinta finale ad accettare».

Così la conduttrice (che non prende l’aereo e dunque si sposta solo in treno e in auto) condurrà il programma del pomeriggio da Roma il lunedì e il martedì (è stato allestito uno studio gemello di "Pomeriggio Cinque" proprio a Cinecittà), poi dal mercoledì tornerà a Milano fino alla domenica. «Da 15 giorni dormo due ore a notte - confessa - e pure male, per lo stress e l'ansia da prestazione. Qualcuno mi chiede se mi drogo ma il mio unico segreto è il "protocollo alcalino": alle 6.30, quando mi sveglio, bevo acqua e limone, subito dopo prendo un pochino di miele di castagno mescolato con la cannella e mezzo cucchiaino di bicarbonato», dice di fronte ad una platea di giornaliste che prende appunti, ammirata dalla sua forma fisica, di 60enne che dimostra 20 anni di meno.



A Domenica Live D’Urso dice di aver iniziato a mettere gli abiti che usava nelle prime edizioni del GF, poi 20 giorni fa " ho deciso di cedere. Sarà un GF puro, originale, ma con delle contaminazioni». A commentare le vicende dei protagonisti saranno Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, definiti dalla padrona di casa «i nuovi Sandra e Raimondo. Li ho voluti a tutti i costi. Ho fatto delle battaglie per averli». Malgioglio, vincitore morale del GF Vip 2, commenta: «Sono uscito da regina e rientro da imperatrice. Chiedo agli autori di lasciarmi il microfono aperto, ho bisogno di dire quello che vedo e penso non come con Amendola, quando me lo chiudevano». La moglie di Ricky Tognazzi aggiunge: «Più che esprimere opinioni vorrei riuscire a raccontare le emozioni». Ovviamente, spiega lo storico capo progetto Andrea Palazzo, «con Barbara daremo vita ad un’edizione molto bizzarra, stravagante e anche spregiudicata». Ma D’Urso tornerebbe a fare l’attrice, visto che è il suo mestiere? «Tra i miei tanti progetti rientra anche il ritorno della Dottoressa Giò, una versione diciamo vintage, sono trascorsi molti anni, più di 20». Le piace, si vocifera, Patrick Dempsey, visto che non fa più Grey's Anatomy? "Ecco, non sarebbe male».