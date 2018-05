"Basta non ce la faccio più": Belen litiga con "paparazzo" e offende Michelle Hunziker

Belen Rodriguez è stanca. Benchè sia stata sempre protagonista della cronaca rosa, a cui non si è mai sottratta con foto e interviste, adesso evidentemente si è stancata. Seguita continuamente da fotografi e paparazzi, la bella argentina la litigato, sfogandosi, con uno di loro. E' accaduto in mezzo alla strada. Uno sfogo ripreso da Tabloit.it. «Non ce la faccio più. Sto uscendo di testa. Mi fate le foto tutto il tempo». Poi incalzata dal fotografo che le porta l'esempio di una Michelle Hunziker sempre disponibile, la showgirl continua a sbottare: «A lei piace, lei va in depressione se non ci sono i paparazzi fuori».

Una frase evidentemente sfuggita in un momento di tensione per Belen, che tra l'altro con Michelle ha lavorato alla conduzione in tandem a Striscia La Notizia; tanto che poi ha chiesto scusa alla collega ammettendo di sentirsi troppo pressata dalla costante attenzione dei fotografi e di aver pronunciato quella frase in preda al forte nervosismo. La showgirl avrebbe anche confessato di dover andare in terapia, proprio per poter gestire una situazione, che a quanto pare, le sta scappando di mano. Le due colleghe si sono anche sentite e Michelle avrebbe ampiamente compreso ciò che è accaduto.