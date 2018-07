Michelle Hunziker e la figlia Aurora si cimentano nel ballo dell'estate

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti provano ad esibirsi nel ballo dell'estate. In un video pubblicato su Instagram mamma e figilia in giardino cercano di muoversi all'unisono sul ritmo della musica di sottofondo. Tante risate per le due conduttrici che forse non riescono ad eseguire il ballo in perfetta sincronia, ma sembrano divertirsi un mondo sotto gli occhi di una spettatrice speciale, la figlia più grande avuta da Michelle Hunziker dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Sono la stessa Michelle Hunziker a la figlia chiamarlo il passo dell'estate, si trata della cosiddetta Floss Dance che consiste nel far oscillare i fianchi nella direzione opposta alle braccia. La mossa del floss dance è stata inventata da Russell Horning, 16 anni, ballerino di Instagram, noto come The Backpack Kid nel mondo online, con 1,7 milioni di follower. La danza è in realtà in giro da un po': nell'agosto 2016, Horning ha pubblicato un video in cui esegue il passo della Floss Dance, che ha collezionato decine di migliaia di visualizzazioni.