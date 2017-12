Sanità in Sicilia, in arrivo 200 milioni di euro per l’edilizia ospedaliera

PALERMO. Nella borsa della spesa dei commissari e direttori generali delle 9 Asp, 3 Policlinici, 5 Ospedali e Ircss Bonino Pulejo, tra qualche settimana confluiranno, così come annunciato nell’e d i z i one di ieri dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, poco meno di 48 milioni di euro per il ripiano di un fondo destinato ai pronto soccorso. E altri 200 milioni di euro saranno stanziati per adeguamenti strutturali grazie ai fondi ex articolo 20 gran parte da utilizzare per opere edili ed una piccola parte per acquisto di tecnologie. Di questi quasi 48 milioni di euro gran parte serviranno per migliorare il sistema dei pronto soccorso nell’Isola e quello dell’emergenza-urgenza.

Nel dettaglio i fondi assegnati sono i 47.603.000 euro e saranno nella loro quasi totalità destinati alle unità operative di pronto soccorso ed all'emergenza-urgenza e consentiranno un primo piano di interventi previsti in questi delicatissimi settori.

ASP AGRIGENTO. Destinati 2,5 milioni di cui 1 milione per la ristrutturazione e adeguamento della copertura e pavimentazione del pronto soccorso di Sciacca. Altri 1,5mln per la ristrutturazione della copertura e pavimentazione del pronto soccorso di Canicattì.

ASP CALTANISSETTA. C o m p l e s s ivamente 1,550 milioni di cui 800mila per l’adeguamento strutturale del pronto soccorso “S a nt’Elia” e altri 750mila per la realizzazione dell’astanteria pluridisciplinare dell’ospedale di Gela.

ASP CATANIA. Complessivi 3,100 milioni di cui 1,300 per il pronto soccorso di Acireale; 800mila per l’area di emergenza dell’ospedale di Paternò; ed ancora altri 800mila euro per il pronto soccorso di Bronte; ed altri 200mila per quello di Militello Val di Catania con la ristrutturazione dell’area perimetrale.

ASP ENNA. Sono stati assegnati 1,010milioni di euro per gli adeguamenti, di cui 800mila per l’area di emergenza dell’ospedale di Enna; 50mila per il pronto soccorso Nicosia; altri 80 per il pronto soccorso dell’Umberto I di Enna e altri 80mila per il pronto soccorso di Leonforte.

ASP MESSINA. Assegnati 2,350 milioni, di cui 750mila per il pronto soccorso di Sant’Agata di Militello e altri 1,600mln per quello di Milazzo.

ASP PALERMO. Assegnati 9,500milioni per la riqualificazione e rifunzionalizzazione del pronto soccorso dell’ospedale “I ngrassia”.

ASP RAGUSA. Sono stati assegnati 4,316milioni di cui 1,816mln per ristrutturazione e ampliamento del pronto soccorso di Vittoria; 2,500mln per la centrale sub sterilizzazione dell’unità operativa di Pediatria dell’ospedale di Ragusa.

ASP SIRACUSA. Assegnati 3,940milioni di cui 1,500mln per acquisto risonanza magnetica del Centro Amianto dell’ospedale di Augusta; 1,040mln per la ristrutturazione del pronto soccorso di Avola; 800mila per ampliamento Utic dell’area di emergenza dell’Umberto I di Siracusa; e altri 600mila per ristrutturazione e ampliamento dello stesso pronto soccorso.

ASP TRAPANI. Assegnati 3milioni di cui 2,500 mln per la riqualificazione del pronto soccorso di Trapani e altri 500mila per adeguamenti del pronto soccorso Alcamo-Castelvetrano.

ARNAS CATANIA. Assegnato 1 milione per per il pronto soccorso infettivologico.

CANNIZZARO CATANIA. Stanziati 1,329 mln di cui 1 milione per l’Unità Spinale e 329mila per acquisizione strutture per l’area di emergenza.

POLICLINICO CATANIA. Assegnati 2 milioni di euro per lavori di adeguamento dell’area di emergenza.

ARNAS PALERMO. Stanziati 3,085 milioni per adeguamento strutturale, impiantistico e tecnologico dell’unità operativa di Cardiologia.

VILLA SOFIA-CERVELLO PALERMO. Assegnati 1,400 milioni per adeguamento del pronto soccorso.

POLICLINICO PALERMO. Stanziati 3,500 milioni per il pronto soccorso e l’area di emergenza. A questi finanziamenti bisogna anche aggiungere altri 4.022 milioni di euro che sono stati assegnati all’assessorato alla Salute di cui 2.322 milioni per la Rete Radio del 118 e altri 1,700 per l’attivazione del numero unico di emergenza 112.

«Non è un finanziamento esaustivo quello dei primi 47 milioni di euro - sottolinea l’assessore Razza - perchè a breve saranno stanziati altri 200 milioni relativi a progetti dell’ex articolo 20 che riguarda una vecchia programmazione e tutti gli assegnatari avranno i fondi assegnati. Ci vorrà un po’ di tempo per programmare tutte le linee d’intervento che sonio previste».