Capodanno, dal cibo agli arredi: cosa è in & out

Veglione di Capodanno in casa, in famiglia, con amici per brindare al 2018. Ecco cosa è in e cosa è out per un evento impeccabile in tema di "far festa" a casa propria: Houzz fa il punto sugli ultimi trend, in un report diffuso per i lettori di Ansa Lifestyle.

In: mixologist

Out: sommelier

Ingaggiare un esperto per offrire il giusto drink è una carta da sfoderare per una serata speciale. E se negli ultimi anni il sommelier ha suggerito gli accostamenti migliori di vino e cibo, ora tocca al mixologist, esperto conoscitore e preparatore di cocktail. Perché la tendenza propone di accompagnare anche i pasti con i nostri mix preferiti, a patto che siano preparati ad arte e abbinati con competenza.

In: aperitivo gourmet

Out: asian fusion

Ci accomodiamo in salotto con il nostro meraviglioso drink e subito scatta la fame? Il tagliere gourmet, con golosità del territorio ma di altissimo livello mette tutti d’accordo. Al contrario finger food e sushi non sono più una novità. Ricordiamoci degli amici con esigenze alimentari specifiche, senza farlo pesare, da perfetti padroni di casa.

In: cena a tavola

Out: buffet

Se il numero degli ospiti lo consente, offriamo la nostra cena su una bella tavola apparecchiata con cura. Questo significa bandire stoviglie usa e getta e scegliere una tovaglia semplice e classica piuttosto che runner e tovagliette varie. La buona notizia è che tutto può essere noleggiato – persino le posate d’argento – quindi non temete se alla vostra dotazione manca qualche pezzo!

In: decorazioni floreali

Out: bandierine di carta

Non c’è festa che si rispetti senza decorazioni. Per creare l’atmosfera giusta, mescoliamo fiori e lucine da distribuire qui e là in vari punti della casa – e naturalmente sulla tavola. Evitiamo le bandierine, molto viste negli ultimi anni, non stupiscono più.

In: fotografie istantanee

Out: foto sui social network

Resistiamo alla tentazione di scattare foto a qualsiasi cosa e persona per condividerle con amici e parenti. Piuttosto, concediamoci il tempo di scegliere cosa immortalare e stampare al momento con una Polaroid o una mini stampante per telefonino, da far girare poi tra gli ospiti.

In: cioccolato

Out: lenticchie

I legumi fanno bene e li mangiamo tutto l’anno, quindi, se non siamo integralisti delle superstizioni, festeggiamo la mezzanotte con bollicine e cioccolata, concedendoci una scorpacciata di cose buone. La dieta può aspettare.