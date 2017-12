Capodanno tra brindisi, musica e spettacoli: ecco dove si può festeggiare in Sicilia

Ecco di seguito alcuni degli appuntamenti per trascorrere l'ultimo dell'anno nelle città siciliane:

Catania si accende per il lungo veglione di fine anno e per dare il benvenuto al 2018. Piazza Università e piazza Duomo saranno il palcoscenico di “Intrecci, figurazioni in musica per Vincenzo Bellini”, spettacolo di fine anno con la direzione artistica di Valerio Festi e la regia di Monica Maimone, organizzato dal Comune e dedicato al compositore Vincenzo Bellini.

Tra le sorprese annunciate il "Palazzo che canta" in Piazza Università, preludio alla biografia di Bellini, con le finestre e i balconi animati da un coro sparso di dodici cantanti che intoneranno frammenti di arie belliniane che anticipano l’ingresso di un insolito corteo preceduto da una nostalgica banda, carrozze e enigmatiche dame, che condurrà il pubblico in piazza Duomo per assistere a un gioco di proiezioni sul Palazzo degli Elefanti a far da contrappunto al vero e proprio spettacolo aereo ideato da Festi. Allo scoccare della mezzanotte, fuochi d’artificio virtuali illumineranno il nuovo anno e l’intera piazza si trasformerà in una discoteca senza pareti per ballare a ritmo di musiche ottocentesche – belliniane in particolare – riviste in formato house.

A Palermo Capodanno nella piazza Politeama, tradizionale location ormai da oltre due decenni per salutare l’arrivo del nuovo anno. La star è il cantautore campano Edoardo Bennato, classe 1949, che si esibirà sul palco allestito davanti al teatro Politeama. Sul palco ci sarà spazio per diversi artisti siciliani e non, che daranno vita al "Panormus Music Circus", condotto da Sergio Friscia e Federica Minia.

In scena i Tamuna, le Frequenze Retrò e gli Heron Temple, un duo palermitano arrivato che si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione al talent show "X Factor". Risate garantite grazie a due artisti che sono diventati beniamini del pubblici sciliano: Salvo Piparo e Stefano Piazza e si esibiranno anche Le Picciotte della Lapa del Teatro Ditirammu e altri artisti.

Ragusa. Anche la provincia iblea si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Alle 18,30 al teatro tenda appuntamento con l'orchestra diretta dal maestro Umberto Terranova. In piazza San Giovanni a Ragusa alle 22,30 ci sarà invece l’esibizione della band “La Rua” con giovani artisti che arrivano dalla trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. Ci sarà anche il bravissimo dj Mauro Miclini, autore dei mix dalle compilation “Hit Mania”. In occasione dello spettacolo è previsto un bus navetta da Ragusa Ibla.

La Rua

A Modica al teatro Garibaldi, musica con la Civica Filarmonica diretta dal maestro Francesco Di Pietro. In serata poi concerto degli Shakalab, un collettivo siciliano formato da 4 cantanti, veterani della scena reggae/hip hop dell'isola. Già nel 2016 erano stati protagonisti di un mega concerto che ha dato l’addio all’estate ed ora ritornano a grande richiesta a Modica. Al termine della loro esibizione si cambia genere ma si continua a ballare grazie al Deejay Set di Giovanni Veca da M2o ed Rtm. Brindisi e panettone.

Shakalab

A Vittoria il 2 gennaio, al Teatro Vittoria Colonna, concerto dell'orchestra da camera “Sinfonietta Messina”.

Siracusa. E' già iniziato il count down a Siracusa e in provincia per salutare a dovere il 2017. Saranno numerosi in piazza Duomo per il consueto evento di fine anno con dj set che animeranno il centro storico di Ortigia. Musica dal vivo con i Qbeta e Alberto Remondini di radio M2O: terranno compagnia dalle 23 intrattenendo il pubblico con laser ed effetti luminosi.

Alberto Remondini

Il 31 dicembre è ormai un appuntamento da non perdere in una delle piazze più belle d’Italia, per una serata da trascorrere insieme, ballando e cantando sotto le stelle, tutto all’insegna del divertimento. Decine di locali in città e in provincia organizzeranno speciali cenoni con musica dal vivo o dj set ballando a ritmo di ogni tipo di musica. In tutta la provincia non mancheranno eventi nelle piazze all'aperto con dj che vengono in Sicilia per animare la serata. Come a Noto, dove sarà presente anche Rtl 102,5 con la sua discoteca nazionale e dj set di Sautufau che suonerà fino all'alba in piazza XVI maggio. Per iniziare l'anno in bellezza ci pensa l'organizzazione del teatro comunale di Siracusa dove è previsto il concerto del 1 gennaio con l'orchestra sinfonica Aretusea, che suonerà musiche di Mozart e di Strauss.

Messina. Nella città dello Stretto il consueto concerto del 31 sera, in piazza Duomo, si aprirà alle 22.30 con l’esibizione dei Ka Jah City, band locale che mescola reggae, ska e folk.

Ka Jah City

Dopo mezzanotte spazio all’Orchestra di Piazza Vittorio. Alle 3,30 sarà la volta del Canzoniere Grecanico Salentino, tra i più importanti gruppi di world music. Sempre a Messina, l’1 gennaio, alle 18.30, al Teatro Vittorio Emanuele, è previsto il “Concerto di Capodanno” con Luca Buratto al pianoforte e l’Orchestra del Vittorio Emanuele diretta da Marco Alibrando. Musica dal vivo anche in provincia. Il 31 sera, in piazza a Giammoro (Pace del Mela) si scateneranno i Siciliano Sono, la band agrigentina nata da un’idea del cantautore Biagio Marino. L’evento è firmato da Dal Vivo Enterntainment così come il concerto dei “nuovi” Maria Bazar, previsto la stessa sera, in piazza Duomo, a Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta di un’anteprima nazionale dei “nuovi” Matia che ripartono dal polistrumentista Fabio Perversi, l’unico rimasto del nucleo storio dopo la prematura scomparsa di Giancarlo Golzi e l’abbandono di Silvia Mezzanotte e Piero Cassano. Si balla a Taormina, dove lo special guest dell’evento organizzato in piazza IX Aprile sarà il dj Joe Berté.

Agrigento. Nella città dei Templi, notte all’insegna della comicità e della musica. A salire sul palco di Piazza Pirandello, allestito per l’occasione dal Municipio, saranno I “Soldi Spicci” il duo comico palermitano formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano che regaleranno tante risate per la notte di Capodanno in piazza.

I Soldi Spicci

Non mancherà, poi, la musica con la band “Mary PopHits ” che farà cantare e ballare per una notte all’insegna del divertimento. A Canicattì, invece, si brinda in Piazza Dante con lello Analfino & Tinturia, mentre a Licata in Pazza Progresso si balla con la band “Cammurria”.

Gela. Tutto pronto per la festa di fine anno.Gela congederà il 2017 e darà il benvenuto al nuovo anno da piazza Sant'Agostino. Allo scoccare della mezzanotte in città brinderanno I Tinturia. La nota band di Lello Analfino però non sarà l'unica sorpresa della lunga notte gelese.

I Tinturia

A partire dalle ore 22.00 infatti, si esibiranno tre artisti gelesi: il cantante Giuseppe Salsetta scoperto dalla trasmissione Amici, il giovane showman Andrea Infurna che presenterà la serata e chiuderà il djSet di Simone Ascia. Per il brindisi di mezzanotte saranno offerti panettone e spumante a tutta la piazza. Lo spettacolo è promosso dall'Assessorato al Turismo, Cultura ed Eventi del Comune, con la direzione artistica di Dario Melodia. "Abbiamo pensato ad una serata nel cuore della città - ha detto il sindaco Domenico Messinese - decidendo di accendere i riflettori sulle eccellenze artistiche del territorio, sicuri di assistere ad un evento di sana condivisione ".

Trapani.Solo la città capoluogo per la fine dell’anno non ha organizzato il tradizionale concerto in piazza. Più solerti i comuni vicini che si sono dati da fare con una programmazione serrata per tutto il periodo natalizio. Erice in particolare, grazie alla Fondazione Erice arte, ha varato un programma molto nutrito che per alle 18 del 31 dicembre, al Teatro Gebel Hamed, propone lo spettacolo di “cunto”. "U ciclopi, Giufà e Firrazzanu" con Gaspare Balsamo, liberamente ispirato al IX libro dell'Odissea. Per il veglione si potrà trascorrere all’aria aperta, nonostante le fredde temperature, la notte più lunga ad Erice. Il 31 dicembre dalle 11.30, in Piazza della Loggia, ci saranno giochi pirotecnici e musica dal vivo con gli Opera 80, gruppo apprezzato del panorama locale formato da Nicola Monaco alla voce, Giovanni Basiricò alla chitarra solista, Rino Grammatico alla chitarra ritmica e batteria che proporrà musica che spazierà dal pop-rock più melodico, passando per i grandi successi italiani. Sarà possibile utilizzare la funivia che, per l'ultimo dell'anno, sarà aperta fino alle 2.

Opera 80

A Marsala notte all'insegna della musica e del ballo organizzata dall'Amministrazione comunale. In Piazza Loggia, dalle 23.30, il primo concerto in scaletta è quello di Antonella Parnasso ("Bottega Sonora"). Quindi, aspettando il brindisi augurale per il 2014, lo spettacolo continuerà con il gruppo Qbeta. Poi l'animazione di Massimo Minutella, presentatore e intrattenitore della lunga notte di San Silvestro.