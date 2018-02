Vento e pioggia in Sicilia: Protezione civile dirama allerta gialla

Palermo - Allerta meteo gialla anche oggi in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato ieri sera l’avviso di allerta gialla per condizioni meteo avverse in Sicilia, valido fino alle 24 di oggi. "In particolare - si legge nell’avviso - si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti meridionali con raffiche di burrasche forti, possibile mareggiate lungo le coste esposte".

A partire da domani, domenica 4 febbraio, è previsto un leggero miglioramento, con tempo sempre un po' instabile specie nella parte orientale dell'isola (mentre sarà soleggiato altrove), ma senza pioggia. Stesso quadro per lunedì. Insomma i due giorni clou della festa di Sant'Agata a Catania, dal punto di vista climatico, sono assicurati. Le temperature in Sicilia si attestano intorno ai 14 gradi.