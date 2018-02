Nuova allerta gialla per la Sicilia: temporali e forti raffiche di vento

PALERMO - La Protezione Civile Regionale ha diffuso un’allerta meteo gialla per domani. In particolare, viene segnalato che «dalle prime ore di domani, martedì 6 febbraio 2018, e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, specie sui settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento». Migliora giovedì per poi peggiorare nuovamente venerdì.