Meteo, dalla Siberia arriva "Burian": Sicilia risparmiata da grande freddo

Nei prossimi giorni un nuovo vortice freddo porterà a tratti maltempo sull'Italia: le regioni più coinvolte saranno quelle del Centrosud, Sicilia compresa, specie tra giovedì e venerdì quando si avranno piogge più diffuse e locali temporali, come conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. Il grande freddo, che in questo caso riguarderà più il Nord che il Sud Italia, è dovuto all'alta pressione delle Azzorre che si sposta gradualmente verso l'oceano Atlantico per poi dirigersi verso la Scandinavia. E' questa manovra che favorisce l'arrivo di aria gelida dai settori artico-continentali. In particolare un nucleo molto freddo in quota dalla Russia si muoverà in senso retrogrado verso l'Europa centrale e raggiungerà, entro la fine del mese, anche l'Italia. L'aria in arrivo dalle steppe russe non è altro che il Burian, vento gelido siberiano.

La Sicilia non dovrebbe comunque essere coinvolta da questa nuova ondata di gelo, che si preannuncia molto severa. Nell'isola infatti le temperature si attestano tra gli 11 e i 12 gradi. E da sabato è atteso il ritorno del sole.