Smart in acqua, portatore di handicap ringrazia coloro che lo hanno salvato

Catania - «L’altro ieri mattina mi sono recato, come faccio ormai abitualmente, al borgo di San Giovanni Li Cuti per fare un bel bagno. Essendo portatore di handicap, ho parcheggiato la mia automobile, una piccola Smart, nella breve discesa che viene utilizzata per far scendere le barche a mare.

Purtroppo, nonostante avessi tirato il freno a mano con cura, la macchina ha preso la discesa, forse perché il terreno era particolarmente viscido, finendo per il 50% in acqua e rimanendo come appesa in un precario e pericolosissimo equilibrio (come si vede nella foto). Grazie a Dio che mi ha protetto, e grazie di vero cuore ad alcuni abitanti del borgo che mi hanno aiutato (vedi foto), non ho avuto alcun danno fisico e sono stato riportato in salvo».

prof. Giuseppe Gruttadauria