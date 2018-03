Il viaggio musicale di Mario Biondi verso il "Brasil"

MILANO - E’ un viaggio musicale e geografico attraverso le tradizioni musicali del Brasile, il nuovo album firmato da Mario Biondi in uscita venerdì 9 marzo in Italia. Sotto il titolo di 'Brasil', che il 23 di questo mese uscirà anche in Germania, Spagna, Portogallo, Brasile, UK, Francia e Giappone, la voce siciliana ha raccolto molte delle sue passioni in arrivo dalle musiche carioca, ovvero di Rio de Janeiro dove Biondi ha passato qualche tempo per registrare il tutto, ma anche molte delle declinazioni musicali di altre zone del paese sudamericano.



«Quest’album più l’ascolto e più mi piace - ha raccontato Biondi - perché ci trovo le tracce del mio apprendimento musicale, con molti degli artisti che ho sempre seguito». Prodotto sul posto da Mario Caldato, già vincitore di un Latin Grammy, "Brasil" ripercorre le vicende della musica brasiliana attraverso una serie di rivisitazioni, da "Felicitade" di Seu Jorge a "Flor de lis" trasformata in "Upside down", passando per Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Henri Salvador e diversi altri, con un totale di quattordici titoli in scaletta.



«Lo studio di registrazione a Rio - ha ricordato Biondi - era un vero e proprio porto di mare con professionisti in arrivo da tutto il mondo, che entravano per cominciare subito a fare festa. All’inizio la cosa mi infastidiva, perché in studio sono concentrato e meticoloso, poi ho scoperto che si trattava di persone interessanti e con alcuni ho creato legami che un giorno, chissà, potrebbero trasformarsi in collaborazioni». Nella lista di brani che raccontano il Brasile 'biondizzatò alla maniera del cantante catanese, c'è anche il brano presentato allo scorso Festival di Sanremo, 'Rivedertì, così come, tra gli inediti, ci sono quelli realizzati con gli autori brasiliani Rogé e Gabriel Moura, rispettivamente per 'Take me to the stars' e 'On the moon'. Adattata all’italiano, invece, "Deixa eu dizer" di Ivan Lins.



Il progetto brasiliano di Mario Biondi prenderà anche la forma di un nuovo tour, in partenza dall’Italia nel mese di maggio e con due eventi unici al Palalottomatica di Roma (il 17) e al Mediolanum Forum di Milano (il 20), prima di proseguire verso il Regno Unito, con partenza da Londra (a luglio) e poi Manchester, Newcastle, Glasgow ed Edimburgo nel mese di ottobre. «Sento dire che noi italiani - ha detto Biondi - all’estero riusciamo a farci conoscere solo con il belcanto e la lirica, ma non penso sia così. Per quanto mi riguarda sono dieci anni che faccio concerti da sold out nel Regno Unito, proponendo una musica diversa. Il pubblico italiano, fuori dai nostri confini, ha cominciato a seguirmi solo di recente. Prima, gli spettatori ai concerti erano in grande maggioranza locali».