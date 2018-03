Scrutatori elezioni regionali, si possono riscuotere onorari

CATANIA - La direzione Risorse umane e Organizzazione Gestione economica del personale del Comune di Catania rende noto che «sono in pagamento gli onorari dovuti ai componenti dei seggi elettorali per lo svolgimento dell’elezione diretta del presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana del 5 novembre 2017». «Il pagamento - si legge in una nota - disposto con mandato n. 4425 del 6 marzo, sarà effettuato esclusivamente agli interessati muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale, mediante riscossione diretta nelle agenzie Unicredit Spa del territorio nazionale».