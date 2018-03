In Sicilia anticipo d'estate: sole, caldo e mare mentre il resto dell'Italia "batte i denti"

Il clima divide, in questi giorni, l'Italia in due. E non è la prima volta. Anzi sta quasi diventando una costante. Mentre al Nord hanno ancora ombrelli aperti, neve in zone collinari e montuose, e temperature rigide, al Sud in questa seconda domenica di marzo in molti hanno cominciato a tirare fuori i teli da mare. La primavera sembrava aver fatto il suo ingresso in anticipo regalando una domenica particolarmente mite: le temperature da 20 a 27 gradi (le punte più alte tra Palermo e Messina) hanno favorito le prime tintarelle e, per i più audaci, i primi tuffi al mare. Ma quanto durerà?

Secondo le previsioni di vari siti meteoreologici, da domani le temperature scenderanno di qualche grado, ma il quadro climatico, seppur con qualche instabilità specie nella parte occidentale dell'isola, in Sicilia resta comunque buono. Tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, in concomitanza con le vacanze pasquali, l'inverno però potrebbe riservare un colpo di coda.

Il potente Stratwarming avvenuto a febbraio ha infatti innescato uno vero sconquasso emisferico, e secondo le stime previsionali, non avrebbe finito di influenzare lo scenario atmosferico euro-atlantico, con probabili ricadute anche in parte dell'Italia.

In particolare secondo iL Meteo.it tra la fine di marzo ed i primi giorni di aprile il tempo sarà caratterizzato da forte instabilità con temporali al CentroSud.