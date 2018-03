Uova di Pasqua Ail, le ricette al cioccolato di 5 famosi pasticceri per aiutare la ricerca

I volontari dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma tornano in oltre 4500 piazze con l’iniziativa Uova di Pasqua AIL, in programma nei giorni 16, 17 e 18 marzo. Il tradizionale appuntamento, giunto alla 25° edizione, è posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e permetterà di ricevere, con una donazione minima di 12 euro, un uovo di cioccolato caratterizzato dal logo dell’Associazione. La manifestazione ha permesso in 25 anni di raccogliere significativi fondi destinati al sostegno di importanti progetti di Ricerca e Assistenza e ha inoltre contribuito a far conoscere i progressi della ricerca scientifica nel campo dei tumori del sangue.

I rilevanti risultati negli studi e le terapie sempre più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici. È necessario però continuare su questa strada per raggiungere ulteriori obiettivi e rendere le leucemie, i linfomi e il mieloma sempre più guaribili.

I fondi raccolti saranno impiegati per: sostenere la Ricerca Scientifica; collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini. L’AIL finanzia oggi, su tutto il territorio, 44 servizi di cure domiciliari. Il servizio consente ai malati di essere seguiti da équipe multispecialistiche nella propria abitazione, riducendo così i tempi di degenza ospedaliera e assicurando nel contempo la continuità terapeutica dopo la dimissione;

sostenere le Case alloggio AIL, strutture situate nei pressi dei Centri Ematologici che accolgono i malati e i loro familiari costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure. Attualmente sono 36 le città italiane che offrono questo servizio con 3.500 persone ospitate ogni anno tra pazienti e familiari; supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

In occasione della manifestazione “Uova di Pasqua AIL” cinque importanti Chef pasticceri hanno deciso di dedicare una ricetta speciale ad AIL: Franco Aliberti; Gianluca Forino; Iginio Massari; Marco Radicioni e Maurizio Santin. L’ingrediente d’eccezione sarà proprio il cioccolato delle Uova AIL, che da 25 anni colora e riempie di solidarietà le case degli italiani. L’iniziativa verrà realizzata grazie al contributo di migliaia di volontari che rappresentano per AIL il patrimonio più prezioso e all’efficace opera delle 81 Sezioni provinciali. Un ringraziamento particolare è rivolto a tutti gli organi di informazione che danno voce alla manifestazione.

I social network ed il sito ail.it seguiranno passo passo l’operazione, dall’ideazione, alla pubblicazione, fino alla realizzazione delle speciali ricette. Sarà l’occasione giusta per conoscere i segreti degli chef pasticceri che si racconteranno e metteranno al servizio di AIL il loro grande talento. La speciale iniziativa sarà un’ulteriore occasione per ricordare come dietro la bontà di quella cioccolata ci sia un impegno ancora più “buono”, quello dell’AIL e di tutti i suoi volontari e sostenitori, nella lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma.

Dove trovi le uova Ail a Catania e provincia:

Via Salvatore Citelli AIL c/o Ematol.Osp.Ferrarotto

Corso Italia

Piazza Verga

Via Etnea

Via Lago di Nicito Genio Civile





Aci Castello - Piazza Castello

Caltagirone - Viale M. Milazzo, 115 Agenzia Tempi Moderni

Gravina di Catania - Via Zanghi, 10 Chiesa S.Paolo

Ramacca - Via Milano, 5 Think & Print di Liliana Evangelista

Viagrande Viscalori - Via Chiesa Antica 12 Chiesa del Salvatore