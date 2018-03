Catania, medico difende collega e lo prendono a pugni al V. Emanuele 15/03/2018 - 12:00 di Concetto Mannisi

E' accaduto per l'ennesima volta. L'aggressione, al pronto soccorso, ad opera dei parenti di un paziente arrivato in "codice rosso". Pressavano una dottoressa per un intervento immediato. Il medico è sopraggiunto da un altro reparto in difesa della collega

La tensione è presto salita alle stelle, anche a causa di qualche parola di troppo, al punto tale che il secondo medico, che pare prestasse servizio, a sua volta, in altro reparto, ha ritenuto opportuno intervenire. Piuttosto che rasserenarsi, però, gli animi si sono surriscaldati ulteriormente, al punto tale che il professionista è stato colpito con un pugno in pieno volto. Ne è nata una segnalazione immediata ai carabinieri della compagnia di piazza Dante, che sono intervenuti tempestivamente e che stanno visionando le riprese di sicurezza registrate all’interno del nosocomio al fine di identificare chi è passato a vie di fatto e che, manco a dirlo, si è dato alla fuga.