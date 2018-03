Gianni Morandi ad Acireale per il suo tour, fa un giro in città

Acireale (Catania) - Ad Acireale è di casa e non perde occasione per dimostrarlo. Gianni Morandi tornerà sabato prossimo nella città delle cento campane, per l’unica tappa siciliana del suo “D’amore d’autore tour”, partito il 22 febbraio scorso, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management al Pal’Art Hotel dove già si prevede il “tutto esaurito”. Un paio d’ore di spettacolo con in scaletta oltre una quarantina di brani per raccontare il più bello dei sentimenti attraverso i successi dell’artista di Monghidoro che, di recente, ha pubblicato il suo quarantesimo album pubblicato lo scorso 17 novembre (otto brani inediti e una cover), che reca lo stesso titolo del fortunato tour, sin qui “sold out” ovunque, Acireale compreso. Un prodotto che ha visto coinvolti autori del calibro di Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni che contiene “Onda su onda”, il brano di Paolo Conte nel quale Morandi duetta con Fiorella Mannoia. Lo show propone una girandola di emozioni, come è nello stile del Gianni nazionale che sul palco dà tutto se stesso, senza mai risparmiarsi, ripercorrendo i suoi sessant’anni di carriera con “Occhi di ragazza”, “Scende la pioggia”, “La fisarmonica”, “Non son degno di te” e “Uno su mille ce la fa”.

Non mancheranno, poi, le canzoni più recenti e, tra queste, “Dobbiamo fare luce” e “Una vita che ti sogno”, estratti dal suo ultimo lavoro discografico. E nel corso del concerto è previsto anche un “omaggio” a Lucio Dalla. Sul palco, accanto al protagonista principale, la band composta da Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonari e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D'Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara e Augusta Trebeschi ai cori.