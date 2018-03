Cinquanta euro a voto.

In un contesto di "sagra paesana" del voto di scambio.

In tempi di antipolitica e populismo, anche la corruzione elettorale va in saldo.

Un investimento di qualche migliaio di euro, che però non è fruttato a Riccardo Pellegrino (di Forza Italia, consigliere comunale a Catania, già auto-candidatosi a sindaco, salito alle cronache regionali come simbolo degli "impresentabili" alle scorse Regionale) di conquistare uno scranno all'Ars. Nemmeno con l'intermediazione di altri due politici navigati - e già arcinoti alle cronache giudiziarie - come Ascenzio Maesano e Biagio Susinni, ex deputati regionali ed ex sindaci rispettivamente di Aci Catena e Mascali.

Pellegrino, Maesano e Susinni sono tre dei dodici indagati (a dire il vero: gli unici degni di nota) in un'inchiesta della Procura di Catania che ieri, in occasione di perquisizioni domiciliari e non solo, hanno notificato il decreto di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis. In prima linea la Dia di Catania, su input dei pm etnei Marco Bisogni e Barbara Tiziana Laudani, coordinati dal procuratore Carmelo Zuccaro.

Cinque, in buona sostanza, gli episodi contestati. Tutti relativi alla campagna elettorale delle ultime Regionali.

Nel primo la "premiata ditta" Maesano-Susinni mettevano in contatto Pellegrino (aiutato dal padre, Giuseppe, anch'egli indagato) con Giuseppe Panebianco e Ivan Andrea Panebianco (indagato) «con la finalità di consentire la compravendita di voti in favore del Pellegrino e mantenere così l'influenza politica del Maesano sul territorio di Aci Catena». I Pellegrino consegnavano a Panebianco «svariate somme di denaro», fra cui «certamente» una tranche di 3.000 euro: 50 euro a voto, per un'aspettativa di 60 voti.

C'è un secondo caso che fa parte dell'impianto accusatorio. Pellegrino in persona consegna a Orazio Cutuli «imprecisate somme di denaro, tra cui certamente la somma di euro 1.000» allo scopo di pagare, fra Acireale e Aci Catena, la medesima tariffa: 50 euro a consenso.

Il terzo episodio vede protagonista il candidato di Forza Italia con altri due indagati: Orazio Cutuli e Antonino Cutuli, che gli organizzano un «evento nel Comune di Acicatena, al fine di ottenere consensi elettorali». Costo dell'operazione: 1.300 euro.

Nella quarta ipotesi di corruzione torna Susinni. Che, assieme a Santo Gulisano (altro indagato, nato a Paternò e residente a Gravina) si fa intermediario, sempre a favore del giovane candidato Pellegrino, di consegnare a un altro collettore di voti (Gesualdo Briganti, nato a Francofonte e residente a Vizzini) «una somma imprecisata di denaro».

Anche il quinto e ultimo episodio citato dai sostituti procuratori Bisogni e Laudani si svolge nel Calatino. A Ramacca, in particolare. Dove sempre l'aspirante deputato regionale forzista consegna una non meglio precisata somma a Salvatore e Antonio Di Benedetto. Si presume per lo stesso scopo. E con il medesimo tariffario.

Twitter: @MarioBarresi

I NOMI DEGLI INDAGATI

Riccardo PELLEGRINO

Ascenzio MAESANO

Biagio SUSINNI

Filippo PELLEGRINO

Gesualdo BRIGANTI

Antonino CASTORINA detto Nino e Littitta

Orazio Sebastiano CUTULI

Salvatore DI BENEDETTO

Antonio DI BENEDETTO

Ivan Andrea GUARRERA

Salvatore GULISANO

Giuseppe PANEBIANCO