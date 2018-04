Festa di primavera Telethon a Catania: solidarietà e speranza per malattie rare

CATANIA - Speranza, solidarietà ed entusiasmo. È iniziata stamattina la VII Festa di Primavera di Telethon Catania, che per tre giorni animerà il centro storico etneo con una serie di appuntamenti ed esibizioni sportive e con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare. «Sarà un week-end di condivisione e felicità - ha commentato Maurizio Gibilaro, coordinatore Telethon Catania all’inaugurazione del Villaggio della Ricerca e della Prevenzione allestito in piazza Università fino a domenica 15 aprile - ma dobbiamo accendere i riflettori sul lavoro che la Fondazione Telethon svolge da oltre 27 anni. È importante far crescere la cultura della solidarietà soprattutto quando parliamo di malattie genetiche rare».



Presente sul palco, affollato dai piccoli artisti delle scuole di danza, anche Fortunato Parisi, assessore al Welfare del Comune di Catania che patrocinia l’iniziativa: «La città - ha detto - ancora una volta vuole essere presente e dà il pieno sostegno all’evento perché crediamo fortemente al valore della solidarietà. Siamo convinti che il lavoro che svolge la Fondazione Telethon serva a dare speranza. Tutti insieme dobbiamo contribuire perché si accresca sempre di più il sostegno alla ricerca scientifica nel nostro Paese». Evento che emerge dal calendario della tre giorni è quello di domenica: la «Camminata per la Vita», che darà la possibilità ai cittadini di riscoprire la bellezza del centro storico ma soprattutto di manifestare solidarietà alla ricerca, indossando la maglietta Telethon. Inizierà alle 10 da piazza Università dove tornerà per concludersi.