Rosolini, si terrà l'incontro con gli studenti del giornalista Borrometi

SIRACUSA - Paolo Borrometi, giornalista ragusano più volte minacciato dai boss e che vive sotto scorta, sarà a Rosolini, nel Siracusano, il 21 maggio per parlare con gli studenti delle scuole e con la città. E’ stato il sindaco, Corrado Calvo, a concordare l’incontro dopo quello che lo stesso primo cittadino definisce «un grande equivoco». Borrometi era stato invitato per incontrare gli studenti il 22 maggio all'Istituto superiore «Archimede». Lo studente che manteneva i contatti con il giornalista gli ha inviato un’email spiegando che forse sarebbe stato opportuno rinviare.

«Ho invitato Borrometi per il 21 maggio all'auditorium Attilio del Buono presso la scuola media Giorgio La Pira, dove saranno presenti gli studenti di tutte le scuole, per ribadire il nostro No contro ogni fenomeno criminoso: noi abbiamo sempre combattuto contro qualunque tipo di mafia», ha concluso il sindaco Calvo. Ma nell'email il rappresentante di istituto aveva scritto di dover annullare l’incontro perché «il mio preside ritiene poco sicuro farti intervenire».

«Nessun equivoco - dice Borrometi -. Comprendo la preoccupazione del preside ma non si può dare questo segnale. Ringrazio il sindaco che si sta facendo carico della vicenda. Mi amareggia non il comportamento del preside ma dare un segnale così negativo, annullando un evento in una città sconvolta da continui episodi, incidenti, e dove hanno recentemente arrestato un deputato».

Si dice stupito il preside, Giuseppe Martino: «Borrometi ha tutta la mia ammirazione ed anche la mia disponibilità. Ho già chiarito con lui che io non ho mai posto alcun divieto. Dopo le notizie di un rischio attentato, ho proposto al rappresentante di chiedere a Borrometi se voleva ancora intervenire, se preferiva farlo in videoconferenza, o preferiva rinviare l'incontro ad un altro momento. Visto l’equivoco ho invitato il giornalista io stesso stamane chiarendo il malinteso»