In Sicilia 137 Comuni scelgono sindaci e consiglieri. Urne aperte fino alle 23

Urne aperte dalle 7 di oggi per eleggere anche in 137 comuni siciliani, sindaci e consiglieri comunali. Soltanto a Catania e a Messina si potranno scegliere anche presidenti di Circoscrizione ed i Consigli circoscrizionali. Gli elettori avranno a disposizione soltanto la giornata di oggi: si può votare fino alle 23. Le operazioni di spoglio avranno inizio subito dopo la chiusura delle urne. I primi dati ad essere diffusi saranno come sempre quelli relativi all'affluenza alle urne con tre rilevazioni (ore 12, 19 e 23).

Le cinque grandi città interessate al voto nell'Isola sono Catania, Trapani, Ragusa, Siracusa e Messina. La consultazione odierna rappresenta un test importante per partiti, movimenti e per le coalizioni di centrodestra e centrosinistra che risultano divise in molti centri. Alle urne sono chiamati 1.657.147 elettori (692.224 solo nei capoluoghi) per votare in 1942 sezioni. Nei cinque capoluoghi i candidati a sindaco sono 31: 5 a Trapani, 7 a Siracusa, 7 a Ragusa, 7 a Messina, 5 a Catania. Si vota anche in 12 circoscrizioni a Messina e Catania.

Gli eventuali turni di ballottaggio sono stati fissati per il prossimo 24 giugno, a due settimane dal voto di oggi.