Meteo, non c'è pace per la Sicilia: resta il rischio temporali

ROMA - «L'anticiclone delle Azzorre sarà in rinforzo nei prossimi giorni soprattutto sull'Europa centrale, ma con interessamento almeno parziale anche dell’Italia», afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che aggiunge: «Le regioni meridionali rimarranno ai margini dell’alta pressione, con tempo più variabile. Qui ci sarà ancora la possibilità per acquazzoni e temporali sparsi specie durante le ore pomeridiane. Le zone più penalizzate saranno Appennino, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia centro-orientale, con qualche fenomeno anche intenso, ma non mancheranno anche delle belle parentesi assolate, in particolare sui versanti adriatici».

«Il caldo in Italia - prosegue il meteorologo - inizierà a farsi sentire in particolare al Centronord, dove da martedì si potranno sfiorare punte di 32-33° gradi, specie su Emilia Romagna, basso Veneto, Toscana, Lazio e Umbria; tra le città più calde Verona, Mantova, Bologna, Ferrara, Firenze, Grosseto, Terni, Perugia, Frosinone. Più mitigate le coste grazie alle brezze marine. Farà invece meno caldo al Sud, complici i temporali e correnti mediamente nord orientali, con massime spesso sotto i 28-29 gradi e punte superiori giusto su Campania interna e foggiano».

Ecco le previsioni del tempo di 3bmeteo.com per i prossimi giorni.

DOMANI LUNEDI' 18 GIUGNO al Nord residui piovaschi al mattino tra Lombardia, ovest Emilia e Piemonte, buono altrove. Nel pomeriggio sporadica instabilità sui rilievi. Temperature stabili, massime tra 28 e 31. Al Centro prevale il sole seppur con qualche piovasco diurno sull'alta Toscana e lungo la dorsale tra Lazio e Abruzzo. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 31. Al Sud qualche piovasco al mattino sul basso Tirreno e poi più diffuso dal pomeriggio tra Appennino e fascia tirrenica. Temperature poco variate, massime tra 24 e 28.

MARTEDI' 19 GIUGNO al Nord pochi annuvolamenti al mattino seguiti da un prosieguo di giornata all'insegna del sole con sparuti cumuli diurni sulle zone alpine. Temperature in aumento, massime tra 29 e 33. Al Centro giornata stabile e soleggiata con addensamenti diurni, per lo più innocui in prossimità dell’Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 31. Al Sud ancora qualche piovasco sul basso Tirreno e più diffuso nelle ore centrali tra Dorsale e costa tirrenica, meglio altrove. Temperature poco variate, massime tra 24 e 28.

MERCOLEDI' 20 GIUGNO al Nord qualche nube al mattino al Nordovest, pomeriggio con sole e sporadici addensamenti cumuliformi sulle zone alpine, perlopiù innocui. Temperature stazionarie, massime tra 29 e 33. Al Centro bel tempo prevalente con qualche sporadico temporale di calore diurno in Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 32. Al Sud abbastanza soleggiato al mattino, pomeriggio con instabilità temporalesca diffusa tra dorsale e tirreniche e sulla Sicilia. Temperature poco variate, massime tra 24 e 28.