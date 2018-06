“Diversamente speleo”, in grotta senza barriere per sentirsi più liberi

Catania - La prima volta che hanno portato un disabile in grotta gli speleologi del Cai hanno avuto un momento di esitazione. Si erano preparati a lungo, ma adesso che conducevano con loro un sessantenne cieco si domandavano che senso aveva. «Che cosa vedrà?», si ripeteva inquieto Carmelo Bucolo, biologo esperto in biospeleologia e direttore del Gruppo Grotte Catania. Ma la risposta è stata sorprendente. «Mi ha descritto la grotta nei minimi dettagli. Con i sensi che noi non utilizziamo “vedeva” cose che, con i nostri occhi, non eravamo capaci di vedere. Analizzava le pareti con le mani e ne scopriva le caratteristiche, capiva le differenze del terreno su cui camminava e sentiva l’odore dei millepiedi e quello del guano dei pipistrelli. Ci ha lasciati senza parole. E ci ha commosso il suo entusiasmo e la sua gioia nello scoprire un ambiente nuovo dove non era mai entrato prima».

Un’emozione fortissima che gli speleologi del Cai di Catania riprovano ogni volta che accompagnano in grotta amici disabili, “diversamente speleo”. E la gioia più grande, il regalo più grande, è stato l’incontro con Angelo Signorello, un quasi quarantenne tetraplegico cui è impossibile coordinare i muscoli e anche parlare. Un danno causato al parto. Una persona speciale, di grande intelligenza e determinazione. Un uomo curioso di tutto, che ama la vita, che è riuscito a imparare a leggere e a scrivere con gli occhi, utilizzando una speciale lavagnetta che gli operatori dell’Aias hanno inventato per lui, insieme a lui. Si tratta di una tavola in plexiglass trasparente, con agli angoli i quattro colori fondamentali - rosso, giallo, verde e blu - che distinguono gruppi di lettere. Angelo dirige lo sguardo verso un colore, gli amici si rivolgono al gruppo corrispondente di lettere e, seguendo la direzione dei suoi occhi, compongono le parole. Così Angelo parla e comunica. Con questo sistema ha scritto, e pubblicato, tre libri di poesie.

Turi Coppola, speleologo del Gruppo Grotte del Cai, l’aveva conosciuto nelle sue attività di volontariato con la Caritas condotte secondo “il metodo della normalità”, cioè del fare le cose normali, anche se nelle forme più semplici. «Quando si è presentata l’opportunità di “Diversamente speleo” la prima persona cui ho pensato è stato lui. Gli ho chiesto: “Ti andrebbe?”. Mi ha subito detto sì. Ne ho parlato al gruppo del Cai che ha risposto in maniera sbalorditiva, anche se questa è una situazione che comporta un aspetto tecnico molto complesso e un impegno particolare». Angelo Signorello, infatti, non può essere portato in sedia a rotelle, come le altre persone con difficoltà di deambulazione. Per lui è necessario il trasporto in barella, attrezzatura che il gruppo si è fatta prestare dal 118, e deve essere tenuto fermo con fettucce e sorretto a braccia da otto persone: tre per ogni lato, una davanti e una di dietro. Se poi bisogna superare un gomito o una strettoia ci devono essere altrettante persone, davanti, pronte a prenderlo in consegna.

Una procedura molto complessa che il Gruppo grotte ha pensato e attuato con determinazione, per Angelo e per le persone come lui, ma anche per tutti gli altri. «Abbiamo dovuto pensare e sperimentare manovre per la messa in sicurezza in grotta che possono essere utili anche in casi di eventuali incidenti. È stato un modo di allenarci al soccorso. La difficoltà maggiore - spiega Turi Coppola - è stata coordinare logisticamente le persone e le attrezzature, ma il nostro impegno è stato ripagato dalla sua gioia, dall’emozione e dal piacere di essere sceso in grotta con persone competenti. È stata una gioia collettiva». La stessa che gli speleologi del gruppo provano quando accompagnano per la prima volta dei bambini in grotta e ne vedono la gioia, lo stupore, e anche la paura che tutti provano quando entrano in un ambiente sconosciuto, in un luogo suggestivo e ricco di leggende quale quella che vuole che i pipistrelli si attacchino ai capelli. Una falsa credenza, dal momento che questi animali, dotati di radar, gli ostacoli li scansano, all’ultimo momento, ma li evitano. Ai più piccoli il Gruppo Grotte dedica un’escursione particolare il giorno della Befana quando per loro i regali arrivano dall’alto, calati da corde. E sempre speciali e ricche di emozioni sono le escursioni con Angelo Signorello.

«Angelo - commenta Turi Coppola - testimonia che tutti possono fare attività in natura, all’aperto, senza dovere stare sotto una campana di vetro. Non c’è alcun motivo per cui le persone devono stare ferme. La sua esperienza ci dice che tutti possono usufruire dell’ambiente esterno, con le dovute precauzioni e con i requisiti tecnici che il Gruppo Grotte offre a chi vuole affrontare questi percorsi. E va sottolineato che la nostra è un’attività corale, che questa esperienza è supportata da tutta la sezione Cai che mette a disposizione le proprie competenze tecniche affinché tutto vada bene». Delle discese in grotta di Angelo Signorello si è parlato anche al convegno nazionale del Cai tenutosi nei mesi scorsi a Catania. Un incontro cui Angelo non è voluto mancare per esprimere a tutti i presenti, arrivati da ogni parte d’Italia, la sua gioia nel fare questa esperienza e la gratitudine verso gli uomini e le donne del Cai che gli consentono di essere e di sentirsi “un uomo libero”.