Ballottaggio a Messina, Ragusa e Siracusa e altre cinque città: mezzo milione al voto

Sono tre i capoluoghi di provincia siciliani, che domani, domenica 24 giugno, andranno al ballottaggio. Occhi puntati su Messina, Ragusa e Siracusa dove nessun candidato è riuscito a superare al primo turno la soglia del 40% necessaria per l'elezione.

Complessivamente sono rimasti 521.687 gli aventi diritto al voto coinvolti in questa tornata di elezioni. Al primo turno in tutta la regione si è recato ai seggi il 58,67% dell'elettorato.

Nella città dello Stretto, che nella sfida a sette del primo turno ha bocciato il sindaco uscente Renato Accorinti con solo il 14,21% dei voti, la partita si gioca nel campo del centrodestra, o quasi. Dino Bramanti, sostenuto da Lega, Fdi, Forza Italia, DiventeràBellissima e Popolari autonomisti, sfiderà il deputato regionale, eletto nella fila dell’Udc ma poi passato al gruppo misto, Cateno De Luca: 33683 voti per Bramanti al primo turno (28,26%) e 23616 (19,81%) per De Luca.

A Ragusa gioca in difesa il M5S che, dopo cinque anni di amministrazione e la decisione del sindaco Federico Piccitto di non ricandidarsi, cercherà di mantenere la fascia tricolore. Antonio Tringali, per il quale sono arrivati in Sicilia sia il vicepremier Luigi Di Maio che il ministro per il Sud Barbara Lezzi, sfiderà Giuseppe Cassì, gloria del basket ragusano, alla sua prima esperienza politica e che potrà contare sul sostegno di Fdi. Fra i due, al primo turno, uno stacco di appena 647 voti: 7942 per Tringali, 7295 per Cassì.

A Siracusa la sfida è tra il candidato del centrodestra Paolo Ezechia Reale, ex assessore nel 2014 nel governo Crocetta, e Francesco Italia, vice sindaco uscente. Elezioni, quelle di Siracusa, che hanno visto il centrodestra spaccarsi con tre candidati sindaci al primo turno: Reale, sostenuto da Forza Italia e Fdi, Fabio Granata candidato di DiventeràBellisima e Francesco Midolo di Noi con Salvini. Frattura che è costata all’ex assessore la mancata elezione a primo turno con il 37,1% delle preferenze. Adesso Reale se la dovrà vedere con Italia che il 10 giugno ha ottenuto il 19,62% dei voti e al ballottaggio potrà contare sull'appoggio di tre candidati sindaci sconfitti: Fabio Moschella (candidato del Pd), Giovanni Randazzo e Fabio Granata di DiventeràBellissima.

Gli altri comuni sopra i 15 mila abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno sono: Adrano, sfida tra Aldo Di Prima (Cd) e Angelo D’Agate (civico); Piazza Armerina, al ballottaggio Mauro Di Carlo (civico) e Nino Cammarata (civico); Partinico, duello tra Maurizio De Luca (civico) e Pietro Rao (civico); Comiso, ballottaggio tra Filippo Spataro, candidato del centrosinistra, e Maria Rita Schembari, sostenuta dal centrodestra. Ad Acireale partita “in famiglia” tra Michele Di Re (centrodestra, supportato da 7 liste) e Stefano Alì (M5S): i due sono cugini.