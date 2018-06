La Sicilia si prepara a "friggere": arriva con luglio la prima ondata di calore

ROMA - Temperature massime di almeno 35 gradi in Sicilia e Sardegna, e gran caldo in generale in tutto il Centrosud, ma che non risparmierà il settentrione. E’ in arrivo tra il 30 giungo e l' 1 luglio la prima ondata di caldo della stagione e già nel prossimo weekend, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, la colonnina di mercurio salirà. Responsabile di questo vero spaccato d'estate, sarà l'anticiclone africano che è stato già ribattezzato Caronte e che in alcune zone dell'entroterra siciliano potrebbe far schizzare la colonnina di mercurio verso i 38-40 gradi.

«Nel corso del fine settimana - spiegano -, l’espansione graduale di un promontorio di alta pressione a matrice nord-africana, riporterà condizioni di tempo progressivamente più stabili in tutto il Paese». Ma sarà da domenica che quest’area di alta pressione coinvolgerà tutto il settore occidentale del Mediterraneo, e quindi anche l’Italia, dove si profila la prima vera ondata di calore estiva, più persistente al Centrosud. "In questa parte del Paese, infatti - notano gli esperti di Epson Meteo - da lunedì il termometro potrà raggiungere diffusamente i 33-34 gradi, ma con picchi anche superiori su Sardegna e Sicilia già a partire da domenica».



Domani, intanto, il vortice depressionario responsabile del maltempo al Sud nei giorni scorsi, comincerà ad allontanarsi verso est, favorendo un’attenuazione dell’instabilità anche nelle regioni meridionali. In particolare su Triveneto, estremo Nordovest, regioni adriatiche e alto versante ionico il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di locali precipitazioni al mattino nelle Alpi orientali e tra Molise e Puglia; nel pomeriggio sono previsti brevi rovesci o locali temporali nelle Alpi occidentali, nelle Prealpi lombardo-venete e tra Alto Adige e Carnia; brevi piovaschi, invece, lungo la dorsale appenninica tra Abruzzo e Appennino calabro-lucano e nel Salento. Nel resto del Paese il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Le temperature per lo più saranno in lieve aumento con valori fino a 28-29 gradi al Nord, sulle regioni tirreniche e sulle Isole.

Sulla durata di Caronte, i metereologi si pronunciano, al momento, soltanto per il Nord e Centro Italia, dove il grande caldo dovrebbe durare non più di cinque giorni: è previsto infatti l'arrivo di un vortice instabile di origine atlantica che si insinuerà tra l'anticiclone delle Azzorre, collocato nell'oceano, e l'alta pressione africana sull'Italia, spezzando il dominio di quest'ultima. Tra il 5 e il 6 luglio quella parte del Paese si ritroverà nuovamente con un calo delle temperature di almeno 8° e con il rischio di grandinate e temporali. Il Sud forse continuerà "a tenere", ma probabilmente con un clima meno rovente.