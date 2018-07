Ecco l'arcobaleno che illumina il cielo "asciutto" di pioggia

Potrebbe essere ribattezzato l'arcobaleno "asciutto", o "secco", insomma creatosi in assenza di pioggia. Le foto che vedete sono state scattate ieri, 11 luglio, a Catania in zona "Vulcania" poco prima delle ore 20. Un arcobaleno bellissimo che ha illuminato il cielo un po' plumbeo del tardo pomeriggio, ma un cielo che non ha versato una goccia di pioggia. In realtà secondo gli esperti un arcobaleno senza pioggia non può verificarsi: si tratterrebbe piuttosto di una rifrazione dei raggi solari che colpiscono la nuvola su cui il fenomeno si è formato.

L'arco variopinto che appare, in genere dopo un temporale, ma in questo caso anche con una condizione atmosferica diversa, riporta alla mitologia irlandese, secondo cui il nascondiglio segreto del leprechauno, una sorta di folletto, è una pentola piena di oro, che viene generalmente posta alla fine dell'arcobaleno, un posto praticamente impossibile da raggiungere.

Foto di Orietta Scardino