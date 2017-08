In fiamme auto vicesindaco nel Salento

LECCE, 7 AGO - Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per identificare la persona o le persone che nella notte hanno dato alle fiamme due automobili, una Rover e una Fiat 550, di proprietà del vicesindaco di Taviano, in provincia di Lecce, Francesco Pellegrino, di 51 anni. Le vetture erano parcheggiate davanti alla sua abitazione, in via Mameli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.