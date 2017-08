Troppo caldo,chiusi skilift allo Stelvio

SONDRIO, 7 AGO - La mancanza di neve e il caldo - con punte anche di 10-12 gradi alle 6 del mattino - hanno spinto il direttore della Sifas, la società che gestisce gli impianti di risalita, a chiudere da ieri gli skilift per chi scia sul ghiacciaio al passo dello Stelvio (2758-3450 metri d'altitudine), in alta Valtellina al confine con la provincia di Bolzano. "Un provvedimento mai preso prima d'ora - spiega il direttore, Umberto Capitani -. Serve a proteggere il ghiacciaio. In passato si è andati vicini a un'iniziativa simile nel 2003 per l'anomala ondata di caldo di quell'estate. Ma si evitò per le scorte di neve accumulate nei due anni precedenti". Intanto il maltempo delle ultime 24 ore lascia ben sperare: "Nella notte - dice infatti il direttore della Sifas - c'è stata finalmente la tanto attesa perturbazione. In realtà si è trattato di una spolverata. I nostri tecnici sono al lavoro per valutare se domani o dopo si possa revocare la chiusura temporanea, in attesa magari di una più consistente nevicata".