Ricercato per truffa da 22 Mld, preso

(ANSA)- VARESE, 7 AGO - Un 48 enne americano è stato arrestato dalla polizia di frontiera dell'aeroporto di Malpensa (Varese), appena sbarcato in Italia da un volo proveniente da Newark (Stati Uniti), perché colpito da mandato di arresto internazionale per truffa. Dal 2014 era ricercato dalle autorità della Corea del Sud per frode bancaria e governativa. L'uomo è accusato, quando era rappresentante legale di un fondo di investimento coreano, di aver diffuso false informazioni sulla diminuzione di capitale di una banca d'affari di cui il fondo era l'azionista di riferimento. La sua condotta ha prodotto un calo vertiginoso dei prezzi dei titoli della società bancaria che gli consentì di ottenere profitti per oltre 22,6 miliardi di dollari, a scapito degli altri azionisti dell'impresa. Ora attende in carcere l'estradizione.