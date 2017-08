Escursionista muore in Val Cimoliana

CIMOLAIS (PORDENONE), 7 AGO - Un escursionista di 54 anni, di Verona, è morto in seguito a un malore che lo ha colpito mentre saliva, assieme ad alcuni compagni di gita, lungo il sentiero che dal Rifugio Pordenone conduce a Casera Pecoli, a quota 1200 metri, in comune di Cimolais (Pordenone). L'uomo è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino della Valcellina, ma ogni intervento di rianimazione, anche con l'utilizzo del defibrillatore, è risultato vano. Sul posto è atterrato anche l'elicottero della Centrale operativa di Udine, il cui medico di bordo ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo per arresto cardiaco. Rilievi sono in corso da parte dei Carabinieri di Cimolais: sentito il magistrato di turno, la salma è stata rimossa e condotta all'ospedale di Maniago (Pordenone).