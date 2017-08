Scola, Tettemanzi si è speso per Chiesa

MILANO, 7 AGO - "La personalità e la storia del cardinale, il suo essersi speso per la chiesa e per gli uomini per lungo tempo diventi un interrogativo, in primis per me, su come noi stiamo vivendo la nostra vita". Lo ha sottolineato l'amministratore apostolico della Diocesi ambrosiana, il cardinale Angelo Scola, al termine del Rosario celebrato alla veglia funebre in Duomo per Dionigi Tettamanzi, l'arcivescovo emerito di Milano morto sabato a 83 anni. La camera ardente sarà aperta fino alle 22. I fedeli hanno gremito la navata centrale del Duomo per il rosario e per la messa celebrata dall'arciprete del Duomo monsignor Gianantonio Borgonovo. Domani nel Duomo di Milano si terranno i funerali di Tettamanzi a cui è atteso anche il presidente della Cei, la Conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia.