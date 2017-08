Siccità:Regione, no allarmismo su piogge

FIRENZE, 7 AGO - "Non è il caso di fare alcun allarmismo" sulle precipitazioni per il mese di settembre: è quanto precisa la Regione Toscana, con una nota inviata dopo una conferenza stampa di Publiacqua sul possibile razionamento di acqua per il mese di settembre in alcune aree. Per la Regione, che è intervenuta dopo aver sentito il parere del Consorzio Lamma, che si occupa delle previsioni del tempo, le piogge nel mese di settembre saranno con ogni probabilità nella norma. "Secondo le nostre previsioni agli inizi di settembre dovrebbe ricominciare a piovere in maniera significativa. Ciò non consentirà di recuperare gli oltre 200 millimetri perduti nei primi sei mesi dell'anno, ma dovremmo tornare alla normalità almeno per ciò che riguarda le precipitazioni, con un cumulato atteso nel corso del mese che dovrebbe variare tra i 75 e i 115 millimetri", afferma Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma.