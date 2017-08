Pirozzi, grato a Curcio tutta la vita

AMATRICE (RIETI), 8 AGO - "Onore all'uomo e alla sua grande sensibilità. Anche in questa circostanza Fabrizio Curcio ha dimostrato una profonda umanità. Gli sarò grato per tutta la vita per quanto ha fatto per la mia comunità". È quanto ha detto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, commentando la notizia delle dimissioni del Capo della Protezione civile Fabrizio Curcio.