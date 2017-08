Partorisce in area servizio A12

CARRARA (MASSA CARRARA), 8 AGO - Ha partorito nell'area di servizio di un autogrill sull'auto del marito e lei, ex ostetrica, si è data una mano da sola perchè la sua bimba venisse alla luce senza problemi. E' successo ieri alle 16 all'autogrill di Santo Stefano Magra (La Spezia) sulla A12, a pochi chilometri da dove lei e il marito vivono, a Carrara (Massa Carrara). Della vicenda si sono occupate oggi le cronache locali: la coppia stava rientrando da Zum Zeri, stazione sciistica invernale della Lunigiana dove lui aveva portato la moglie per sfuggire al caldo torrido. Il parto era previsto per il 12 agosto e il marito era alla guida per far ritorno a casa: "Mia moglie era seduta vicino a me e mi ha detto di sentire qualche dolore. Mi sono subito fermato all'autogrill e ha partorito. E' stata una grande gioia anche se il parto è stato piuttosto movimentato. E' andato tutto bene". Il marito ha chiamato poi il 118 e la moglie è stata trasportata all'ospedale delle Apuane a Marina di Massa.