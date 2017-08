Aggredita in ospedale, morte cerebrale

TARANTO, 9 AGO - Una donna è stata aggredita e colpita alla testa all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto con un oggetto contundente da un uomo che è poi fuggito. I medici hanno dichiarato la morte cerebrale della vittima, mentre il periodo di osservazione - secondo quanto riferito dall'Asl - scade alle 15. L'aggressione sarebbe avvenuta nella serata di ieri quando la donna - sulla settantina - si trovava in uno degli ambienti del pronto soccorso, pare su una barella, e attendeva di essere visitata.Sulla vicenda vige uno stretto riserbo da parte della Polizia. Alcuni testimoni avrebbero visto aggirarsi anche un uomo particolarmente agitato, che si sarebbe scagliato contro la donna, la cui morte cerebrale è stata dichiarata in nottata per le gravi ferite. Al vaglio degli inquirenti, che hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza del nosocomio, c'è la posizione di un uomo che attualmente risulta irreperibile.