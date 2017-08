Amore per Napoli, medaglia dal sindaco

NAPOLI, 9 AGO - Il ringraziamento del sindaco Luigi de Magistris e la medaglia della città di Napoli sono alcuni dei ricordi che Valeria Genova, 32enne trevigiana, porterà con sé a Roma dopo i due anni vissuti a Napoli. Il sindaco di Magistris ha incontrato stamattina la ragazza nel suo ufficio a Palazzo San Giacomo per esprimere di persona "ringraziamento e apprezzamento" per le parole usate da Valeria su Napoli e i napoletani in un lungo messaggio di addio postato sulla sua pagina Facebook. De Magistris, nell'augurare a Valeria "ogni successo nella sua nuova attività lavorativa a Roma", le ha detto: "Quando verrai di nuovo a Napoli sarai sempre la benvenuta". La lettera di Valeria è diventata 'virale' con oltre 34mila like e più di 14mila condivisioni in meno di una settimana. Un messaggio che racconta le lacrime e la paura alla notizia di dover venire a vivere a Napoli nel 2015 per seguire il marito pilota dell'aeronautica e poi l'amore sbocciato per la città e per i napoletani.