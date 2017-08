Inferma resta 2 giorni con figlio morto

EMPOLI (FIRENZE), 9 AGO - Una donna di 93 anni inferma è rimasta per due giorni accanto al figlio 57 morto in casa con lei a Empoli (Firenze): la donna per i suoi problemi di salute non era riuscita ad attivare i soccorsi e solo la visita programmata di un'assistente sociale ha permesso di scoprire la situazione. Oggi dà notizia della vicenda il quotidiano Il Tirreno. Il figlio 57enne a sua volta era malato e viveva con la madre. Oggi si sono tenuti i funerali. L'assistente sociale da tempo seguiva la famiglia; l'altro giorno ha dato l'allarme a 118 e vigili del fuoco che hanno praticato l'accesso all'abitazione trovando il corpo senza vita dell'uomo accanto alla madre.