Dall'Aglio, autopsia con tre consulenti

MODENA, 10 AGO - E' cominciata alla medicina legale del Policlinico di Modena l'autopsia del 24enne nuotatore Mattia Dall'Aglio, che ha perso la vita domenica mentre si allenava. Tre i consulenti presenti nominati dalle parti: della pubblica accusa, Eleonora Tore, dei due indagati (il presidente dell'associazione 'Amici del nuoto' e un allenatore), che hanno incaricato il dottor Sabino Pelosi, e dei parenti del giovane, originario di Montecchio (Reggio Emilia). Gli esami devono chiarire diversi aspetti della vicenda. Non si sta cercando di capire solo quale sia stata la causa del decesso del promettente nuotatore (pare un infarto) ma anche se soffrisse di patologie mai emerse in precedenza, l'eventuale assunzione di farmaci e, soprattutto, se la presenza di qualcuno al suo fianco avrebbe potuto evitare il peggio. Dall'Aglio ha perso la vita mentre si allenava da solo in una stanza adibita a palestra a Modena, a ridosso della piscina dei vigili del fuoco. Struttura gestita dall'associazione 'Amici del nuoto'.