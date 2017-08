No a Ong per gara di corsa su M.Bianco

AOSTA, 10 AGO - Il sindaco di Saint-Gervais (Francia), Jean-Marc Peillex, ha negato l'autorizzazione per organizzare una gara di ultra-trail sul Monte Bianco. La richiesta, scrive in un comunicato stampa il primo cittadino, è pervenuta "dalla società Saevents, sotto la copertura dell'organizzazione di un'operazione umanitaria per Alima", una Ong che si propone di offrire aiuto sanitario in Africa. La richiesta riguardava la "sorveglianza e l'assistenza da parte delle guide, in particolare per l'attraversamento del couloir del Gouter", ma anche il "tracking gps delle squadre, un posto di stoccaggio ai piedi della salita e l'assistenza medica a 4.200 metri di quota". Un progetto "inammissibile", sottolinea Peillex, perché "il Monte Bianco non è una terra da sfruttare o un bancomat, è semplicemente una vetta da raggiungere con umiltà, rispetto". Inoltre "le tasse dei francesi non sono fatte per pagare un servizio pubblico e dei mezzi elitrasportati a degli incoscienti".