Tromba d'aria nel Bresciano

BRESCIA, 10 AGO - Una fortissimo temporale si è abbattuto nel Bresciano causando danni sopratutto nella zona della Franciacorta e del lago di Iseo. A Iseo si è avuta anche una tromba d'aria che ha divelto il tetto di un'abitazione. Non ci sono stati feriti. A Monticelli Brunati un automobilista è uscito illeso dalla sua vettura schiacciata da un albero. Sospesa per alcuni minuti la circolazione sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo per la presenza di rami sui binari.(ANSA).