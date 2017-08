Agguato:Minniti,risposta Stato sarà dura

BARI, 10 AGO - "La risposta dello Stato rispetto all'uccisIone di cittadini inermi e innocenti sarà durissima". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Marco Minniti, al termine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Foggia, dopo la strage di ieri a San Marco in Lamis. "E' questa una grande questione del paese", ha aggiunto, sottolineando che non riguarda solo la provincia di Foggia. "Il controllo del territorio è la prima risposta: 192 unità aggiuntive - ha annunciato - arriveranno in provincia di Foggia, la prima parte già stasera" e tra loro anche "4 appartenenti ai Cacciatori di Calabria" reparto speciale dei Carabinieri.Si tratta di "uomini -dei reparti prevenzione e anticrimine della polizia di stato, delle compagnie di intervento dei carabinieri, dei baschi verdi della Gdf. Il loro compito sarà 'saturare' il territorio". Ci saranno anche droni e videosorveglianza e a San Severo - ha annunciato - sarà costituito un nuovo reparto di repressione del crimine".